Москва, 25 августа, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Подразделения российской армии в ходе специальной военной операции уничтожили за последние сутки на краснолиманском и купянском направлениях до 130 военнослужащих ВСУ, а также вражескую технику сообщил 25 августа на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он рассказал, что на купянском направлении бойцы подразделения группировки войск «Западная», а также авиация и артиллерия отбили три атаки 47-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ возле населённых пунктов Синьковка в Харьковской области и Сергеевка в ЛНР.

«За сутки на купянском направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, два пикапа и гаубица Д-20», — сообщил Конашенков.

На краснолиманском за последние сутки российские бойцы группировки войск «Центр» отбили одну атаку 42-й механизированной бригады ВСУ возле посёлка Кузьмино на территории ЛНР и нанесли удары по 63-й, 67-й механизированным бригадам ВСУ и 5-й бригаде нацгвардии.

«Потери противника на Краснолиманском направлении составили до 80-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа», — рассказал Конашенков.

Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в последнее время потери ВСУ под Купянском впервые превысили их потери на других направлениях. Он рассказал, что урон, который получила украинская армии в этом районе, стали сопоставим с её потерями в боях за Артёмовск.

Конашенков также 24 августа сообщил об очередном продвижении российских войск на купянском направлении. За сутки они также отразили пять атак противника.