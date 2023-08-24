Москва, 24 августа, 2023, 13:09 — ИА Регнум. На купянском направлении российские военные продолжили успешное наступление, сообщил 24 августа официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

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«На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжили успешное ведение наступательных действий в назначенных зонах ответственности», — сообщил Конашенков.

Представитель Минобороны уточнил, что в течение суток 23 августа российские войска отразили пять атак ВСУ: в районах посёлка Новосёловское и села Новоегоровка в ЛНР и села Синьковка Харьковской области.

Украинская сторона потеряла до 50 военных. Также ВСУ потеряли за сутки две боевые машины пехоты, три пикапа и три артиллерийские системы М777 американского производства.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа Конашенков заявил, что на купянском направлении за сутки 22 августа штурмовые отряды «Запада» улучшили тактическое положение в ходе наступления.

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ у Синьковки, Новоегоровки и Новосёловского. ВСУ потеряли до 170 военных за сутки.

«Запада» сообщил, что продолжает наступление в районе посёлка Ольшана в Харьковской области. Российские военные сорвали попытка применения тактического резерва ВСУ в районе города Купянска.

24 августа военный эксперт Андрей Марочко заявил, что потери ВСУ на территории Харьковской области впервые превысили потери украинской стороны на других направления. Они сегодня сопоставимы с потерями ВСУ в районе Артёмовска в ДНР.