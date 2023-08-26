Триест, Италия, 26 августа, 2023, 08:50 — ИА Регнум. В результате аварии с участием автобуса с туристами с Украины в городе Триесте (Италия) пострадали не менее 15 человек. Об этом 26 августа сообщило местное издание il Piccolo.

il Piccolo

Как рассказали сотрудники противопожарной службы, автобус с возвращавшимися на родину туристами с Украины, в числе которых были дети, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении по скоростной автотрассе А4 большегрузным автомобилем из Польши.

Уточняется, что троих пострадавших в ДТП доставили в медучреждения в тяжёлом состоянии, в спасательной операции задействовали два вертолёта. В результате ДТП автотрасса А4 была перекрыта в течение нескольких часов.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июля микроавтобус с туристами из Казахстана попал в аварию на турецком курорте Аланья. Два человека погибли, и ещё 12 в пострадали.

В середине июня в результате аварии с участием автобуса, перевозившего завершивших отдых туристов в Анталье, пострадали шестеро граждан России. Автобус врезался в стоящий около АЗС грузовой автомобиль.