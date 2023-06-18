Анталья, Турция, 18 июня, 2023, 13:11 — ИА Регнум. В результате ДТП с участием перевозившего завершивших отдых туристов автобуса в Анталье пострадали шесть россиян. Об этом 18 июня сообщил телеканал TRT со ссылкой на источники в полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что примерно в 17:00 (совпадает с мск) около города Манавгат автобус, который вёз 33 туриста, врезался в стоящий возле автозаправочной станции грузовой автомобиль.

В результате этого водитель перевозившего туристов транспортного средства погиб на месте, а всех пострадавших доставили в больницы для оказания необходимой медпомощи. После этого туристов доставили в воздушную гавань на другом автобусе.

По информации правоохранителей, водитель автобуса по неизвестным на данный момент причинам потерял управление, что и стало причиной аварии. Как рассказал телеканалу один из работников АЗС, после ДТП вспыхнул небольшой пожар, который сотрудники станции смогли потушить до прибытия пожарных. Также они вытащили пострадавших из автобуса.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в ДТП с участием двух легковушек в Приамурье погиб подросток и ещё пять человек пострадали. Авария произошла в Белогорском муниципальном округе. Всех пострадавших доставили в лечебное учреждение.

Также утром 18 июня на внутренней стороне 32-го км МКАД легковой автомобиль столкнулся с тремя лосями. Позднее в интернете появилась видеозапись происшествия. В результате ДТП двое животных погибли.