Москва, 26 августа, 2023, 03:40 — ИА Регнум. Очередной беспилотный летательный аппарат уничтожен силами противовоздушной обороны на подлёте к Москве в Истринском районе. Об этом 26 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Сегодня ночью силами ПВО на подлёте к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно пострадавших и разрушений нет», — написал глава города.

Также Собянин уточнил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как указала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, внешнеполитическое ведомство России осуждает новые террористические акты киевских властей, нанесённые по объектам в Москве беспилотниками. Атаки не останутся без ответа.

Представитель МИД также заявила, что Москва не будет игнорировать роль в этих терактах западных спецслужб, предоставляющих Киеву разведданные, которые помогают выстроить маршруты для беспилотников.

Минобороны ранее сообщило, что в ночь на 23 августа ВСУ попытались атаковать Москву тремя беспилотниками самолётного типа. Два из них сбили средствами ПВО над территорией Подмосковья, в Можайском и Химкинском районах. Третий беспилотник подавили средствами РЭБ, после чего он врезался в строящееся здание «Москва-ситти.