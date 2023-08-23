Москва, 23 августа, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России осуждает новые террористические акты киевских властей, нанесённые по объектам в Москве беспилотниками. Атаки не останутся без ответа. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой, опубликованном 23 августа на сайте дипведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Она отметила, что российские правоохранители тщательно изучат преступные действия украинских властей.

«Не оставят их без ответа и наши вооружённые силы, выполняющие сверхважные задачи по денацификации и демилитаризации Украины», — добавила Захарова.

Представитель МИД также заявила, что Москва не будет игнорировать роль в этих терактах западных спецслужб, предоставляющих Киеву разведданные, которые помогают выстроить маршруты для беспилотников. Она назвала удары по гражданским объектам попыткой отыграться за провал контрнаступления.

Минобороны ранее сообщило, что в ночь на 23 августа ВСУ попытались атаковать Москву тремя беспилотниками самолётного типа. Два из них сбили средствами ПВО над территорией Подмосковья, в Можайском и Химкинском районах. Третий БПЛА подавили средствами РЭБ над столицей, после чего он столкнулся со строящимся зданием комплекса «Москва-Сити». Пострадавших в ходе атаки не было.

Глава Химкинского городского округа Дмитрий Волошин сообщил, что обломки беспилотника повредили частный дом, магазин и ангар со стройматериалами. Также осколками повредило несколько домов.