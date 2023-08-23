МИД России: удары Киева дронами по Москве не останутся без ответа
Москва, 23 августа, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России осуждает новые террористические акты киевских властей, нанесённые по объектам в Москве беспилотниками. Атаки не останутся без ответа. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой, опубликованном 23 августа на сайте дипведомства.
Она отметила, что российские правоохранители тщательно изучат преступные действия украинских властей.
«Не оставят их без ответа и наши вооружённые силы, выполняющие сверхважные задачи по денацификации и демилитаризации Украины», — добавила Захарова.
Представитель МИД также заявила, что Москва не будет игнорировать роль в этих терактах западных спецслужб, предоставляющих Киеву разведданные, которые помогают выстроить маршруты для беспилотников. Она назвала удары по гражданским объектам попыткой отыграться за провал контрнаступления.
Минобороны ранее сообщило, что в ночь на 23 августа ВСУ попытались атаковать Москву тремя беспилотниками самолётного типа. Два из них сбили средствами ПВО над территорией Подмосковья, в Можайском и Химкинском районах. Третий БПЛА подавили средствами РЭБ над столицей, после чего он столкнулся со строящимся зданием комплекса «Москва-Сити». Пострадавших в ходе атаки не было.
Глава Химкинского городского округа Дмитрий Волошин сообщил, что обломки беспилотника повредили частный дом, магазин и ангар со стройматериалами. Также осколками повредило несколько домов.