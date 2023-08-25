Южно-Сахалинск, 25 августа, 2023, 18:00 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске пассажирский автобус попал в дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла вечером 25 августа. Об этом сообщили в минтрансе Сахалинской области.

Иван Шилов ИА Регнум

Рейсовый автобус № 3 и внедорожник столкнулись на перекрестке проспекта Мира и улицы Ивана Куропатко.

«По информации УГИБДД Сахалинской области, водитель рейсового автобуса, выезжая с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество автомобилю Toyota Land Cruiser и совершил с ним столкновение», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Издание astv.ru сообщило, что при ударе одна из пассажирок общественного транспорта вылетела из салона, после чего автобус проехался по ней. В результате женщина скончалась.

Предварительно ещё семь человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту аварии прокуратура Южно-Сахалинска организовала проверку.

Как сообщало ИА Регнум, в Севастополе маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего врезался в дерево, в результате пострадали 12 человек, включая двоих подростков 15 и 16 лет. На место происшествия направили пять бригад скорой помощи.

Семь человек 18 августа получили травмы в результате ДТП с участием автобуса в Красноярском крае. Пострадавших доставили в медучреждение.

В Сочи 19 августа рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, пострадали три человека. Авария произошла на дороге в посёлок Красная Поляна, перед тоннелем столкнулись автобус и легковой автомобиль Hyundai. Водителя Hyundai зажало в салоне.

В тот же день в Пермском крае во время движения школьный автобус съехал с дороги, пострадали из 20 пассажиров 16 человек, из них 15 детей в возрасте от 14 до 17 лет. Возбуждено уголовное дело.