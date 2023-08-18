Красноярск, 18 августа, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Семь человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Красноярском крае. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что ДТП произошло утром на автомобильной дороге Курагино — Черемшанка. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали семь женщин.

Установлено, что пассажиры следовали из села Черемшанка, около села Жаровск во время движения водитель автобуса допустил съезд в кювет с последующим столкновением с деревом.

В пресс-службе добавили, что пострадавших женщин доставили в медучреждение. Сотрудники полиции оказывают всю необходимую помощь, они устанавливают все обстоятельства случившегося.

«Со слов свидетелей, находящихся на месте, водитель, предварительно, находится в состоянии опьянения. Он будет освидетельствован», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в Севастополе маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего врезался в дерево, в результате пострадали 12 человек, включая двоих подростков 15 и 16 лет. На место происшествия были направлены пять бригад скорой помощи.