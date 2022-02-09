Сочи, Краснодарский край, 19 августа, 2023, 12:55 — ИА Регнум. В Сочи рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, пострадали три человека, сообщили 19 августа в пресс-службе городского УВД в Telegram-канале.

Официальный канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Отмечается, что авария произошла на дороге в посёлок Красная Поляна, перед тоннелем столкнулись автобус и легковой автомобиль Hyundai.

По предварительным данным, столкновение спровоцировано легковым автомобилем, который выехал на полосу встречного движения.

«В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса. Они были госпитализированы», — сообщили в пресс-службе.

Водителя Hyundai зажало в салоне, ему оказывают помощь сотрудники МЧС. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа семь человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Красноярском крае. Пострадавших доставили в медучреждение.

В Севастополе маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего врезался в дерево, в результате пострадали 12 человек, включая двоих подростков 15 и 16 лет. На место происшествия были направлены пять бригад скорой помощи.