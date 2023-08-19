Пермь, 19 августа, 2023, 22:33 — ИА Регнум. В Пермском крае во время движения школьный автобус съехал с дороги, пострадали из 20 пассажиров 16 человек, из них 15 детей. Возбуждено уголовное дело. О происшествии сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

ГУ МВД России по Пермскому краю

Установлено, что 19 августа на трассе Соликамск — Красновишерск водитель школьного автобуса не справился с управлением и съехал с дороги. 16 человек пострадали. В больницу доставили четырёх. ДТП произошло в 14:00 мск, автобус перевозил детей в возрасте от 14 до 17 лет.

«Следователи-криминалисты осматривают место происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего», — добавили в СК РФ по Пермскому краю.

Как сообщало ИА Регнум, в Сочи рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, пострадали три человека.

Авария произошла на дороге в посёлок Красная Поляна, перед тоннелем столкнулись автобус и легковой автомобиль Hyundai.

Водителя Hyundai зажало в салоне.

18 августа семь человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Красноярском крае.