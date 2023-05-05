Севастополь, 5 мая, 2023, 22:56 — ИА Регнум. Маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего врезался в дерево в Севастополе, пострадали 12 человек, включая двоих подростков. Об этом 5 мая сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Как уточнил Развожаев, ДТП произошло в районе дома 18а на улице Брестской. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Mazda не выдержал безопасный интервал при манёвре перестроения и столкнулся с маршруткой Mercedes-Benz, двигавшейся впереди в попутном направлении.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В результате ДТП пострадали 12 человек, включая двоих подростков 15 и 16 лет. На место происшествия направлено пять бригад скорой помощи. Среди пострадавших восемь человек с травмами средней степени тяжести, три человека в тяжёлом состоянии. Также на места аварии работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Губернатор города поручил главе департамента здравоохранения лично контролировать ситуацию с оказанием всей необходимой медицинской помощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием автомобиля и мотоцикла в Зеленограде, в результате которого погибли два человека.