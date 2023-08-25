Калуга, 25 августа, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Водителя, сбившего 11 человек на тротуаре в Калуге, арестовали на два месяца. Об этом 25 августа сообщила областная прокуратура.

Прокуратура Калужской области

«Суд с учётом позиции прокуратуры заключил водителя под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ДТП произошло в Калуге днём 24 августа. Водитель «Тойоты» не справился с управлением и сбил людей на тротуаре на улице Кирова. Автомобилиста 1974 года рождения задержали и доставили в отдел полицейские.

Источник рассказал ИА Регнум, что его неоднократно уличали в нетрезвом вождении в разное время. Сын мужчины в беседе с журналистами отметил, что не в курсе всех деталей аварии с участием отца и намерен в ближайшее время отправиться в Калугу. Позднее стало известно, что водителя ранее лишили прав за езду в состоянии наркотического опьянения.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3828773" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В тот же день стало известно, что в момент ДТП водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Губернатор региона Владислав Шапша заявил, что виновник понесёт заслуженное суровое наказание. Устроивший ДТП водитель впоследствии признал вину, но отрицал приём наркотиков. Так, правоохранители провели допрос с участием защитника, в ходе которого виновник наезда отрицал факт употребления, установленный медосвидетельствованием.