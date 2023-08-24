Калуга, 25 августа, 2023, 01:14 — ИА Регнум. Мужчина, сбивший людей на остановке в Калуге, дал признательные показания, но отрицает приём наркотиков. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба СУ СК России по Калужской области.

Kaluga.sledcom.ru Следственный комитет

«Состоялся допрос подозреваемого с участием защитника, в ходе которого водитель дал признательные показания, однако факт употребления наркотических средств, установленный медицинским освидетельствованием, отрицал», — указано в сообщении.

В отношении мужчины назначена наркологическая экспертиза, его автомобиль после осмотра направят на автотехническую экспертизу. Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах ДТП и первоначальных результатах расследования.

Водителю инкриминируют «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав». Данная статья УК РФ предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша, водитель, сбивший в Калуге 11 пешеходов, в момент аварии находился в состоянии наркотического опьянения. это показало медицинское освидетельствование.

ДТП произошло на улице Кирова в Калуге днём 24 августа. Водитель легкового автомобиля Toyota не справился с управлением и сбил людей на тротуаре. В результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе трое детей. Мужчину, управлявшего автомобилем, 1974 года задержали и доставили в отдел полицейские.

Виновника ДТП неоднократно уличали в нетрезвом вождении в разное время. Позднее стало известно, что водителя ранее лишали прав за езду в состоянии наркотического опьянения.