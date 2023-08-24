Сбившего людей в Калуге водителя лишили прав за езду под наркотиками
Сбившего людей на тротуаре в Калуге водителя лишили прав за езду под наркотиками
Калуга, 24 августа, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Водителя, сбившего 11 пешеходов в Калуге, ранее лишили прав за езду в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили 24 августа в УМВД.
Отмечается, что прибывшие на место ДТП полицейские задержали водителя и доставили его в отдел.
«Задержанный в апреле этого года был лишён права управления транспортными средствами, так как находился за рулем в состоянии наркотического опьянения», — сообщили правоохранители в Telegram-канале.
Как сообщало ИА Регнум, страшная авария произошла в Калуге днём 24 августа. Водитель сбил людей на тротуаре в районе дома №11 по улице Кирова. Мужчина 1974 года рождения, управляя легковой «Тойотой», не справился с управлением и въехал в остановку с людьми. Источник ИА Регнум рассказал, что виновника, 49-летнего Владимира Антонова, ранее неоднократно уличали в нетрезвом вождении, в 2012, 2013 и дважды в 2014 годах. Его сын в беседе с журналистами отметил, что не в курсе всех деталей аварии с участием отца и намерен в ближайшее время отправиться в Калугу.