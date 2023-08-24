Калуга, 24 августа, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Водителя, сбившего 11 пешеходов в Калуге, ранее лишили прав за езду в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили 24 августа в УМВД.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что прибывшие на место ДТП полице­йские задержали води­теля и доставили его в отдел.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3828529" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Задержа­нный в апреле этого года был лишён права управления​ трансп­ортными средствами, так как находился за рулем в состоянии наркотического опьяне­ния», — сообщили правоохранители в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, страшная авария произошла в Калуге днём 24 августа. Водитель сбил людей на тротуаре в районе дома №11 по улице Кирова. Мужчина 1974 года рождения, управляя легковой «Тойотой», не справился с управлением и въехал в остановку с людьми. Источник ИА Регнум рассказал, что виновника, 49-летнего Владимира Антонова, ранее неоднократно уличали в нетрезвом вождении, в 2012, 2013 и дважды в 2014 годах. Его сын в беседе с журналистами отметил, что не в курсе всех деталей аварии с участием отца и намерен в ближайшее время отправиться в Калугу.