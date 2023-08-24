Калуга, 24 августа, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что водитель, сбивший в Калуге 11 пешеходов, в момент аварии находился в состоянии наркотического опьянения. Как 24 августа отметил глава региона, расследовать дело в отношении виновника ДТП будет СК Калужской области.

Кадр из видео

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«Освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии наркотического опьянения», — сообщил Шапша в Telegram-канале.

Губернатор отметил, что мужчина понесёт заслуженное суровое наказание.

Как сообщало ИА Регнум, ДТП произошло в Калуге днём 24 августа. Водитель «Тойоты» не справился с управлением и сбил людей на тротуаре на улице Кирова. Водителя 1974 года задержали и доставили в отдел полицейские. Источник рассказал ИА Регнум, что его неоднократно уличали в нетрезвом вождении в разное время. Сын мужчины в беседе с журналистами отметил, что не в курсе всех деталей аварии с участием отца и намерен в ближайшее время отправиться в Калугу. Позднее стало известно, что водителя ранее лишили прав за езду в состоянии наркотического опьянения.