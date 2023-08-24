Калуга, 24 августа, 2023, 14:45 — ИА Регнум. В Калуге водитель сбил людей на тротуаре, сообщили 24 августа в пресс-службе МВД России.

Кадр из видео

ДТП произошло 24 августа около 13:43 в районе дома номер 11 на улице Кирова.

По данным ведомства, мужчина 1974 года рождения, управляя легковым автомобилем «Тойота», не справился с управлением и въехал в остановку, на которой находились люди.

Сотрудники полиции также установили, что водитель автомобиля был лишен прав.

Предположительно, пострадали 10 человек. Точное количество пострадавших и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.