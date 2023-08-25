Минск, 25 августа, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Латвия, Литва и Польша закрытием границ с Белоруссией сделают хуже исключительно себе. Об этом 25 августа заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница Белоруссии и Польши

Он отметил, что совсем не понимает действий Литвы и Латвии. По мнению Лукашенко, страны просто «хотят выпендриться» и «бегут впереди паровоза».

«Но это же боком вылезет. Хотят закрыть, пусть закрываются. Мы все равно в Литву, Латвию не ездим и через них тоже не работаем. Кому они хуже сделают? Они сделают хуже только себе и своим людям», — резюмировал президент.

Как сообщало ИА Регнум, власти США призвали американцев покинуть Белоруссию из-за закрытия Литвой некоторых пограничных контрольно-пропускных пунктов. Госдеп рекомендовал в том числе не въезжать в Белоруссию и предупредил об ограниченных возможностях посольства по оказанию возможной помощи.

Литовский министр внутренних дел Агне Билотайте 16 августа заявила, что Литва, Латвия и Польша рассматривают возможность коллективного решения о полном закрытии границы с Белоруссией. По её словам, 28 августа в Варшаве состоится координационное совещание глав МВД трёх стран по этому вопросу. Позднее Литва приостановила работу двух из шести пунктов пропуска на границе с Белоруссией из-за «геополитической обстановки». В Минске действия Вильнюса назвали недружественными. Как заявили в белорусском МИД, власти страны прагматично с учётом интересов жителей соседних стран будут реагировать на закрытие литовской стороной пунктов пропуска на границе двух государств.