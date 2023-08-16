Вильнюс, 16 августа, 2023, 21:51 — ИА Регнум. Литва, Латвия и Польша рассматривают возможность коллективного решения о полном закрытии границы с Белоруссией, сообщила 16 августа министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, слова которой приводит портал BNS.

Иван Шилов ИА REGNUM

В частности, Билотайте заявила, что неделю назад у неё состоялся разговор с министром внутренних дел Польши.

«На техническом уровне идёт подготовка схемы действий по закрытию границы. На политическом уровне 28 августа в Варшаве состоится координационное совещание глав МВД. Расставим все акценты в вопросе о том, как должны выглядеть наши синхронизированные действия», — уточнила она.

Как передавало ИА Регнум, правительство Литвы приняло решение с 18 августа приостановить работу двух из шести контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Белоруссией. В качестве причины закрытия были указаны изменения геополитической ситуации, угрозы национальной безопасности и стремление пресечь контрабанду.

Погранслужба Белоруссии, комментируя это решение, подчеркнула, что решение литовского правительства является очередным неконструктивным и недружественным шагом. По мнению белорусских пограничников, Литва умышленно создает искусственные барьеры на границе в угоду политическим амбициям.

В начале июля Литва в одностороннем порядке уже перекрывала движение на границе с Белоруссией. Ответственность за обострение обстановки на границе и возникшие там очереди Минск возложил на Вильнюс.