Вашингтон, 21 августа, 2023, 21:23 — ИА Регнум. Госдеп США призвал американских граждан немедленно покинуть Белоруссию после закрытия отдельных контрольно-пропускных пунктов на границе с Литвой. Об этом говорится 21 августа в соответствующем пресс-релизе на сайте посольства США в Минске.

Виктор Драчев/ТАСС Минск

«Граждане США в Белоруссии должны немедленно покинуть страну. Рассмотрите возможность выезда через оставшиеся пограничные пункты с Литвой и Латвией или самолётом. Гражданам США не разрешается въезжать в Польшу по суше через Белоруссию», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа Литва приостановила работу двух из шести пунктов пропуска на границе с Белоруссией из-за «геополитической обстановки». В Минске действия Вильнюса назвали недружественными. С 2022 года правом безвизового въезда в страну воспользовались более 685 тыс. жителей Латвии, Литвы и Польши, из которых большинство были гражданами Литвы. Как заявили в белорусском МИД, власти страны прагматично с учётом интересов жителей соседних стран будут реагировать на закрытие литовской стороной пунктов пропуска на границе двух государств.

16 августа литовский министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что Литва, Латвия и Польша рассматривают возможность коллективного решения о полном закрытии границы с Белоруссией. По её словам, 28 августа в Варшаве состоится координационное совещание глав МВД трёх стран по этому вопросу.