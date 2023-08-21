Минск, 21 августа, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Власти Белоруссии спокойно и прагматично с учётом интересов жителей соседних стран будут реагировать на закрытие литовской стороной пунктов пропуска на границе двух государств. Об этом говорится в комментарии белорусского МИД по поводу закрытия Литвой двух пограничных пунктов пропуска.

Виктор Толочко/РИА Новости Стела на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска «Бенякони»

По мнению ведомства, такое решение литовской стороны связано с политически мотивированным желанием создать препятствия для собственных граждан, которые регулярно приезжают в Белоруссию в рамках безвизового режима.

Отмечается, что власти Литвы уже давно и безуспешно пытаются запретить поездки литовских граждан в соседнюю республику и пытаются выдумывать несуществующие угрозы в духе холодной войны для того, чтобы скрыть неудобную для Вильнюса правду о ситуации в Белоруссии, резко отличающуюся от созданных западной пропагандой картин и от ситуации в самой прибалтийской стране.

Как считают в белорусском МИД, таким образом Вильнюс в преддверии президентских выборов серьёзно озабочен тем, что в Белоруссии безопасно и комфортно, а также, несмотря на незаконные санкции Запада, стабильно работают предприятия, растет экономика, есть качественная и доступная медицина, широкий выбор товаров и продуктов питания.

«Беларусь отреагирует на данный шаг Литвы спокойно, ответственно и прагматично, в том числе в интересах жителей соседних стран. Какие-либо изменения в функционировании безвизового режима в связи с возрастающей нагрузкой на оставшиеся пункты пропуска на данном этапе не планируются», — говорится в комментарии.

Также в Минске призвали литовские власти отказаться от практики создания искусственных барьеров для граждан и представителей бизнеса, как из Белоруссии и Литвы, так и в целом из Евросоюза.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа литовский министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что Литва, Латвия и Польша рассматривают возможность коллективного решения о полном закрытии границы с Белоруссией. По её словам, 28 августа в Варшаве состоится координационное совещание глав МВД трёх стран по этому вопросу.

Погранслужба Белоруссии, комментируя это решение, назвала такое решение литовских властей очередным неконструктивным и недружественным шагом. Белорусские пограничники подчеркнули, что таким образом Литва умышленно создает искусственные барьеры на границе в угоду политическим амбициям.