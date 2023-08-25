Владивосток, 25 августа, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко попросил работодателей 25 августа отпустить сотрудников домой пораньше из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Антон Иванов/ТАСС

Такие рекомендации глава региона дал руководителям, чьи компании и организации находятся в городах, оказавшихся во власти циклона.

В Telegram-канале Кожемяко отметил, что сильные и очень сильные дожди пришли во Владивосток, Артём, Хасанский округ, также на пути непогоды Уссурийск, Дальнереченский, Кировский и Надеждинский районы, Красноармейский округ.

«Прошу руководителей предприятий по возможности сократить рабочий день, отпустить сотрудников пораньше», ― написал губернатор.

По его словам, это уменьшит число пробок на дорогах, а у людей будет больше возможностей заняться своим домом. Он также попросил приморцев отказаться от поездок на личном автотранспорте без особой необходимости.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье. Из-за тайфуна «Ханун» сильные дожди полностью охватили Владивосток, вызвав массовое затопление на дорогах, придомовых территориях. Из-за аварийного отключения без света остались более 70 тыс. человек.

В середине августа синоптики предупредили о сразу нескольких надвигающихся циклонах на регионы Дальнего Востока. Ранее подтопления охватили десять муниципалитетов региона. Наибольший урон нанесён Уссурийскому городскому округу, а также Спасскому и Октябрьскому районам. При этом 32 населённых пункта оставались отрезанными от внешнего мира. На 17 августа в Приморском крае из затопленных домов эвакуировали более 5 тыс. человек.