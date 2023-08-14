Владивосток, 14 августа, 2023, 05:12 — ИА Регнум. Общее число многоквартирных и частных домов, подтопленных в Приморье в результате наступления урагана «Ханун», достигло 4620. Об этом журналистам сообщили в министерстве по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края.

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«Подтопление жилья: многоквартиртирные дома — 16, частные — 4604, придомовые территории — 5563», — сказал представитель ведомства в беседе с РИА Новости.

Также отмечается, что подтопления охватили 10 муниципалитетов региона. Наибольший урон нанесён Уссурийскому городскому округу, а также Спасскому и Октябрьскому районам. При этом 32 населённых пункта остаются отрезанными от внешнего мира. На 58 участках дорог в регионе фиксируются переливы.

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Приморского края (Примгидромет) предупредило, что вода в реках западной части региона продолжит подниматься до опасных уровней по крайней мере до 17 августа. В ведомстве добавили, что паводковая волна в Приморье движется с юга на север.

МЧС России направило в край рабочую группу по ликвидации последствий наводнений, охвативших регион. Краевое управление этого министерства объявило, что из зоны подтопления эвакуировали более 2 тысяч человек, в том числе 405 несовершеннолетних.