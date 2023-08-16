Москва, 16 августа, 2023, 04:23 — ИА Регнум. Сразу несколько циклонов надвигаются в ближайшие дни на регионы Дальнего Востока, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

ИА REGNUM Ливень

Метеоролог утверждает, что с 16 августа особое влияние на погоду в Приморье окажет циклон «Лан».

«Осадки будут очень интенсивными в том числе на Сахалине и островах Курильской гряды 17 августа. На самом деле, на весь юг Дальнего Востока в ближайшие дни будут влиять различные циклоны — отечественного, монгольского, китайского происхождения», — сказал Вильфанд.

Об обильных дождях научный руководитель Гидрометцентра России предупредил жителей Забайкальского края, Амурской и Еврейской автономной областей, Бурятии, юга и востока Хабаровского края, южной части Камчатского края.

В отдельных районах Приморья за 16 и 17 августа может выпасть до 120% месячной нормы или 80-150 мм осадков. Есть большая вероятность выхода рек из берегов с подтоплениями, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, синоптики объявили штормовое предупреждение из-за приближающегося к Приморскому краю тайфуна LAN. 17 августа ливни обрушатся на Ольгинский, Кавалеровский, Дальнегорский и Тернейские районы. Может выпасть от 100 мм осадков.

13 августа управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Приморского края предупредило, что вода в реках западной части региона продолжит подниматься до опасных уровней по крайней мере до 17 августа. Паводковая волна в Приморье движется с юга на север. Подтопления уже охватили 10 муниципалитетов региона. Наибольший урон нанесён Уссурийскому городскому округу, а также Спасскому и Октябрьскому районам. При этом 32 населённых пункта остаются отрезанными от внешнего мира. На 58 участках дорог в регионе фиксируются переливы.