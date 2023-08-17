В Приморье из зоны подтопления эвакуировали более 5 тыс. человек
В Приморье из зоны подтопления эвакуировали более 5 тыс. человек
Уссурийск, Приморский край, 17 августа, 2023, 06:13 — ИА Регнум. В Приморском крае на 17 августа эвакуированы из затопленных домов более 5 тыс. человек. Об этом сообщили в МЧС России.
Отмечается, что ожидаемый на эти дни тайфун утратил силу — наблюдается стабилизация гидрологической обстановки, идёт спад уровней воды, наиболее интенсивный на реках южных и западных районов.
В числе 5 тыс. эвакуированных приморцев — 750 детей. На территории края развернуты семь пунктов временного размещения, в которых находятся 276 человек, в том числе 64 ребёнка.
В МЧС также рассказали, что за сутки от воды освободились 404 жилых дома и 301 приусадебный участок, восстановлено сообщение с 17 населёнными пунктами. Без электроснабжения частично остаются шесть сёл в Уссурийском и Октябрьском округах.
Спасатели продолжают работать в пострадавших районах.
В крае десятки населённых пунктов отрезаны от сообщения — мосты и дороги размыты.
Как сообщало ИА Регнум, органы власти должны не расслабляться и внимательно следить за ситуацией с тайфуном «Лан», который подходит к Дальнему Востоку. Об этом 16 августа заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
Паводковая волна движется с юга на север. Подтопления уже охватили 10 муниципалитетов региона. Наибольший урон нанесён Уссурийскому городскому округу, а также Спасскому и Октябрьскому районам. При этом 32 населённых пункта остаются отрезанными от внешнего мира. На 58 участках дорог в регионе фиксируются переливы.
Оперативная группа центрального аппарата МЧС России отправилась в Приморье для координации действий по ликвидации последствий наводнений.