Мелитополь, 24 августа, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Группировка украинской армии «Марун», являющаяся элитной частью ВСУ, потеряла в зоне боевых действий на территории Запорожской области тысячи военных. Об этом 24 августа рассказал председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

globallookpress/PRESIDENT OF UKRAINE

«Минимум две трети элитной тактической группировки украинских боевиков «Марун» уже брошена в бой. Их потери исчисляются тысячами», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Рогов уточнил, что командование ВСУ поставило перед элитной частью задачу взять штурмом село Работино и, в случае успеха, захватить город Токмак.

Он добавил, что группировка «Марун» была лучше всего снабжена и обеспечена западной военной техникой, в том силе немецкими танками Leopard.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Вооружённые силы России скоро разгромит недавно введенную Киевом в зону военных действий, подготовленную НАТО 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Эксперт отметил, что после её разгрома Киев скорее всего захочет начать мирные переговоры.

До этого журнал Forbes написал, что ранее задействованная Украиной в контрнаступлении 82-я бригада ВСУ сразу начала терять технику. По информации издания, она уже лишилась не менее 10% имевшихся у неё на вооружении американских бронированных машин для разминирования M1132 Stryker.