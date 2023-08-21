Количество погибших в ходе лесных пожаров на Гавайях выросло до 114 человек
Гавайи, США, 21 августа, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Количество погибших во время лесных пожаров на Гавайях возросло до 114 человек, сообщил 21 августа мэр округа Мауи Ричард Биссен. Ещё 850 человек числятся пропавшими без вести.
Биссен заявил, что из 114 погибших опознали 27. Говоря о количестве пропавших без вести, мэр отметил, что в этом есть положительный момент.
«В этой цифре есть и нечто положительное, потому что когда мы начали процесс, в списке было более двух тыс. человек», — сказал он в опубликованном в соцсети видео.
Как сообщало ИА Регнум, 9 августа на гавайском острове Мауи вспыхнул лесной пожар, уничтоживший за короткое время исторический курортный город Лахайну.
В США оценили этот лесной пожар как самый смертоносный более чем за столетие, без крова остались не менее четырёх с половиной тыс. человек.
Президент Джо Байден 14 августа по дороге с отдыха на пляже не пожелал ответить журналистам на вопрос о пожарах на Гавайях, после этого местные власти сообщили о массовых жалобах со стороны жителей Мауи на правительство, которое не помогает им в беде.
На следующий день, 15 августа, член Республиканской партии и палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин заявила, что Байден тратит государственные деньги не на то, на что нужно: вместо помощи жителям Гавайев он финансирует ВСУ.