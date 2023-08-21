Гавайи, США, 21 августа, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Количество погибших во время лесных пожаров на Гавайях возросло до 114 человек, сообщил 21 августа мэр округа Мауи Ричард Биссен. Ещё 850 человек числятся пропавшими без вести.

ANDREW MILLER/EPA/TASS

Биссен заявил, что из 114 погибших опознали 27. Говоря о количестве пропавших без вести, мэр отметил, что в этом есть положительный момент.

«В этой цифре есть и нечто положительное, потому что когда мы начали процесс, в списке было более двух тыс. человек», — сказал он в опубликованном в соцсети видео.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа на гавайском острове Мауи вспыхнул лесной пожар, уничтоживший за короткое время исторический курортный город Лахайну.

В США оценили этот лесной пожар как самый смертоносный более чем за столетие, без крова остались не менее четырёх с половиной тыс. человек.

Президент Джо Байден 14 августа по дороге с отдыха на пляже не пожелал ответить журналистам на вопрос о пожарах на Гавайях, после этого местные власти сообщили о массовых жалобах со стороны жителей Мауи на правительство, которое не помогает им в беде.

На следующий день, 15 августа, член Республиканской партии и палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин заявила, что Байден тратит государственные деньги не на то, на что нужно: вместо помощи жителям Гавайев он финансирует ВСУ.