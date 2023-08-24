Москва, 25 августа, 2023, 00:27 — ИА Регнум. Двоих детей, пострадавших в ДТП в Калуге, эвакуируют в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России после стабилизации их состояния. Такое заявление сделал 24 августа помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов журналистам.

Александр Куликов ИА REGNUM В отделении реанимации

«Принято решение об эвакуации двоих тяжелых детей в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России после стабилизации их состояния и проведения повторной телемедицинской консультации», — уточнил Кузнецов.

Кроме того, Кузнецов рассказал, что были проведены телемедицинские консультации с госпитализированными пациентами: шестью взрослыми и тремя детьми. Двое детей прооперированы, у третьего ребёнка состояние средней тяжести.

Из шести госпитализированных взрослых у четверых состояние тяжёлое, им проведены оперативные вмешательства. Троих планируется после стабилизации состояния направить в ведущие федеральные медицинские центры Минздрава России для дальнейшего лечения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как сообщил главврач детской областной больницы Виктор Михайлов, двое из троих детей, пострадавших в ДТП в Калуге, находятся в реанимации. Михайлов добавил, что ещё трёхлетняя девочка находится в обычном отделении. Она там лежит с матерью. У пострадавшего мальчика много переломов, но черепно-мозговая травма умеренная.

ДТП произошло на улице Кирова в Калуге. 24 августа 49-летний водитель автомобиля Toyota, не справившись с управлением, въехал в остановку, где находились люди, а также проехал по тротуару. По уточнённым данным МВД, пострадали 11 человек, в том числе трое детей.