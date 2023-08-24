Врач рассказал о состоянии детей, пострадавших в крупном ДТП в Калуге
Главврач Михайлов: двоих пострадавших в ДТП в Калуге детей положили в реанимацию
Калуга, 24 августа, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Двое из троих детей, пострадавших в ДТП в Калуге, находятся в реанимации, сообщил главврач детской областной больницы Виктор Михайлов на видео, опубликованном в Telegram-канале главы Калуги Дмитрия Денисова.
«Двое — в реанимации. 15, 16 лет. Это более серьёзные травмы, родители все знают. Девочка тяжелая, сейчас пришла в сознание. Мальчик в сознании», — сказал врач.
Михайлов добавил, что ещё трёхлетняя девочка находится в обычном отделении. Она там лежит с матерью. У пострадавшего мальчика много переломов, но черепно-мозговая травма умеренная, сказал врач.
Глава больницы также сообщил, что калужские врачи свяжутся с московскими коллегами для консультации.
Как сообщало ИА Регнум, 24 августа 49-летний водитель автомобиля Toyota, не справившись с управлением, въехал в остановку, где находились люди, а также проехал по тротуару. По уточнённым данным МВД, пострадали 11 человек
Водителя в апреле лишили водительских прав за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Полиция его задержала. Прокуратура Калужской области возбудила уголовное дело.