Вашингтон, 24 августа, 2023, 22:41 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не против того, чтобы другие страны самостоятельно выбирали себе партнёров и альянсы, заявил официальный представитель Государственного департамента США, комментируя расширение объединения БРИКС.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«США заявляют о своей убеждённости в том, что страны сами могут выбирать партнёров и объединения, с которыми они будут сотрудничать. Мы продолжим работать с нашими партнёрами на двусторонних, региональных и многосторонних форумах», — заявил официальный представитель ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что БРИКС официально одобрил членство ещё шести стран. К межгосударственному объединению присоединились Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Официально членами организации эти страны станут с 1 января 2024 года.

Позднее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все страны объединения выступили за сохранения названия объединения после того, как к БРИКС 24 августа присоединились шесть стран.