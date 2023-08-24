Вашингтон, 24 августа, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Соединённые Штаты вводят новые санкции против России, заявил президент США Джо Байден в обращении по случаю Дня независимости Украины, опубликованном 24 августа на сайте Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи», — говорится в заявлении.

Байден не сообщил, против кого вводят рестрикции, и другие подробности. При этом он пообещал, что США с партнёрами продолжат поддерживать Украину.

Киев и западные союзники критикуют Москву за вывоз детей в безопасные места из населённых пунктов, освобождаемых в ходе СВО, называя это «незаконным перемещением». В связи с этим Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

При этом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Москва ни разу не отказывала в воссоединении детей с семьями на Украине, когда были соответствующие обращения.

Россия, так же, как и США, не признаёт юрисдикцию МУС. Кроме того, СК возбудил уголовное дело против лиц, причастных к выдаче ордеров. Их объявили в розыск.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал МУС марионеткой Запада, которую используют для давления на Москву. Он подчеркнул, что из этого ничего не получится.