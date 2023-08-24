Депутат Госдумы Гурулёв попал в ДТП в Москве
Москва, 24 августа, 2023, 15:19 — ИА Регнум. На улице Правды в Москве произошла дорожная авария, участником которой стал депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»). В ДТП попали несколько автомобилей.
«Друзья мои! Тут все вопросы задают — живой ли, целый ли? Целый и живой – всё нормально», — сказал депутат в видеообращении к подписчикам своего Telegram-канала.
Он сообщил, что сейчас едет домой и вечером в Читу, где будет работать до 10 сентября.
Ранее стало известно, что личный автомобиль Гурулёва задела машина, выезжавшая с парковки по полосе встречного движения. Водитель этого авто задел несколько машин. В результате аварии никто сильно не пострадал.
Как сообщало ИА Регнум, ДТП с десятью пострадавшими произошло сегодня в Калуге. На остановку с ожидавшими общественный транспорт людьми въехала машина. Совершившего наезд водителя ранее лишили водительских прав.
20 августа рядом с торгово-развлекательным центром «Гринвич» в Екатеринбурге в дорожную аварию попал певец и танцор Niletto (Данил Прытков). В результате никто серьёзно не пострадал.