Москва, 24 августа, 2023, 15:19 — ИА Регнум. На улице Правды в Москве произошла дорожная авария, участником которой стал депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»). В ДТП попали несколько автомобилей.

Официальный портал Забайкальский край Андрей Гурулёв

«Друзья мои! Тут все вопросы задают — живой ли, целый ли? Целый и живой – всё нормально», — сказал депутат в видеообращении к подписчикам своего Telegram-канала.

Он сообщил, что сейчас едет домой и вечером в Читу, где будет работать до 10 сентября.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3828496" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Депутат Госдумы Гурулёв попал в ДТП

Ранее стало известно, что личный автомобиль Гурулёва задела машина, выезжавшая с парковки по полосе встречного движения. Водитель этого авто задел несколько машин. В результате аварии никто сильно не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, ДТП с десятью пострадавшими произошло сегодня в Калуге. На остановку с ожидавшими общественный транспорт людьми въехала машина. Совершившего наезд водителя ранее лишили водительских прав.

20 августа рядом с торгово-развлекательным центром «Гринвич» в Екатеринбурге в дорожную аварию попал певец и танцор Niletto (Данил Прытков). В результате никто серьёзно не пострадал.