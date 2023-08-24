Калуга, 24 августа, 2023, 15:01 — ИА Регнум. В результате наезда водителя без прав на остановку общественного транспорта в Калуге пострадали десять человек. Среди них ― двое детей. Об этом 24 августа губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Один человек ― в тяжёлом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести», ― уточнил глава региона в Telegram-канале.

Шапша добавил, что двух пострадавших доставили в детскую областную больницу, в областную клиническую ― четверых. Ещё четырёх человек на месте происшествия осмотрели медики, от госпитализации они отказались.

По словам губернатора, экстренные службы прибыли оперативно. На месте аварии работают руководитель службы скорой помощи Анна Чернова, главы ГИБДД Калуги и МЧС области.

Как сообщало ИА Регнум, страшная авария произошла в Калуге днём 24 августа. Водитель сбил людей на тротуаре. Мужчина 1974 года рождения, управляя легковым автомобилем Тойота, не справился с управлением и въехал в остановку, на которой находились люди.

Сотрудники полиции также установили, что водителя автомобиля ранее лишили прав. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.