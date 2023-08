Вашингтон, 24 августа, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Должностные лица в США пытаются снять с себя ответственность за неудачное контрнаступление украинских войск и возложить её на киевские власти. Об этом 23 августа написала американская газета Politico.

Иван Шилов ИА Регнум

По мнению издания, после прихода к власти администрация президента США Джо Байдена свела к минимуму утечки закрытых данных, но в последние дни американские чиновники стали рассказывать журналистам о «всё более мрачных перспективах» контрнаступления ВСУ и игнорировании Киевом их рекомендаций в военной сфере.

Это напоминает первую целенаправленную и последовательную несанкционированную кампанию утечек при нынешнем главе Белого дома, отметили авторы издания. Газета напомнила, что ранее такого рода материалы появлялись в таких изданиях, как The Washington Post, The New York Times и Financial Times.

По мнению авторов, это может говорить о том, что «некоторые люди где-то в недрах правительства хотят сбросить на Киев проблемы Украины на поле боля и отвести вину от Вашингтона».

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший советник главы Пентагона, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинские войска оказались в ситуации, схожей с ситуацией с войсками вермахта в 1944 году. Эксперт напомнил, что в то время немецко-фашистская армия лишились прикрытия с воздуха, что не позволило ей эффективно вести военный действия.

Перед этим глава Военного комитета Евросоюза Роберт Бригер указал на то, что ВСУ вряд ли удастся прорвать оборонительные линии российских войск и захватить освобождённые территории. По его мнению, контрнаступление не принесло Киеву существенных военных успехов.

Контрнаступление ВСУ было широко анонсировано и началось 4 июня. Российские официальные лица неоднократно подчёркивали, что украинским войска не удалось добиться за это время успехов ни на одном из направлений.

После этого на Западе стали искать виновных в провале наступления украинской армии. Западные СМИ и эксперты называли в качестве причин этого обильную растительность, созданные российскими войсками минные поля, отдельные виды российской техники, крепость обороны и т.п.