Брюссель, 24 августа, 2023, 08:45 — ИА Регнум. Украинским войскам вряд ли удастся прорвать российские линии обороны и вернуть территории. Такое мнение высказал глава Военного комитета Евросоюза Роберт Бригер, сообщило издание Hasepost.

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Он отметил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ), которое продолжается с июня, не принесло украинской армии существенных результатов, в то время как Россия не только контролирует около 17% территории Украины, но и прочно держит оборону.

Успех Украины был бы желателен, но он не виден в обозримом будущем, добавил Бригер. По его словам, восстановление Украиной контроля над её конституционной территорией имеющимися средствами маловероятно: Киев обладает ограниченным количеством бригад. В то же время Россия сохраняет военный потенциал и обладает очень большой массой вооружений и огромным запасом резервов.

«По этим пунктам Россия явно превосходит Украину», — подчеркнул глава военного комитета.

Как сообщало ИА Регнум, западные страны, которые надеялись на то, что мужественность и находчивость украинцев перевесит дефицит вооружения и недостаточную подготовку, разочаровались в украинском контрнаступлении. Из-за снижения возможности крупномасштабного прорыва Украины Запад столкнулся с необходимостью дополнительных затрат и перспективой затягивания военного конфликта.

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что Евросоюз должен прекратить поддерживать Украину и выделять новые пакеты помощи из-за фактически полного краха ВСУ на фронте.

Британский полковник в отставке Ричард Кемп заявил, что НАТО больше не верит в победу Украины над Россией, её намерены «продать». Он напомнил, что слова главы канцелярии генерального секретаря альянса Стиана Йенсена, который заявил, что для мирного соглашения в обмен на членство в военно-политическом блоке Киеву предложили отказаться от части территорий в пользу Москвы. Эти высказывания в альянсе отражают реальные планы Запада в отношении Украины, которую они намерены «подешевле продать» и по возможности в ближайшее время, добавил обозреватель.