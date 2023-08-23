Москва, 23 августа, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Первый замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев внёс на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении 1 сентября выходного дня для родителей школьников. Документ 23 августа разместили в базе данных нижней палаты парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Законопроект предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс статьи 186.1.

«Работники, воспитывающие детей школьного возраста, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день — День знаний — с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка», — говорится в предлагаемой статье.

Гусев в пояснительной записке к проекту заявил, что для детей важно, чтобы в школьной линейке 1 сентября участвовали родители. Он подчеркнул, что особенно это касается первоклассников, а также учеников начальных и средних классов.

В августе 2020 года фракция ЛДПР внесла в Госдуму аналогичный проект закона, касающийся только родителей первоклассников. Его авторы ссылались на мнение психологов, заявивших, что для ребёнка важно присутствие родителей на школьной линейке.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года среди жителей России провели опрос, поддерживают ли они идею о выходном дне 1 сентября. 35% опрошенных выступили за то, чтобы это сделали для всех, 32% сказали, что выходной должен быть только для родителей школьников. 25% респондентов были против, заявив, что в стране и так много праздников.