Москва, 24 августа, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Северный флот понимал истребитель МиГ-31 для сопровождения норвежского самолёта P-84 Poseidon над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны РФ 24 августа.

Mil.ru МиГ-31

Аналогичный инцидент был зафиксирован накануне. Самолёт патрульной авиации Норвегии приближался к границе России в районе Баренцева моря. На перехват вылетел МиГ-29. В обоих случаях нарушения госграницы РФ допущено не было.

«24 августа 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии», — рассказали в Минобороны.

При приближении истребителя МиГ-31 иностранный военный самолёт развернулся и начал удаляться от российской границы. В Минобороны РФ подчеркнули, что полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее в российском военном ведомстве неоднократно отмечали увеличение активности разведавиации НАТО вблизи границ России.

Кроме того, 23 августа в небе над Румынией и над акваторией Чёрного моря зафиксировали рекордное количество самолётов-шпионов Североатлантического альянса. По данным издания Adevarul, в числе самолётов замечены и оборудованные массой датчиков и компьютеров, которые способны перехватывать и расшифровывать сообщения противника на расстоянии сотен километров.