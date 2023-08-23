Москва, 23 августа, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Российский истребитель МиГ-29 поднимался в воздух для сопровождения приближавшегося к границе России самолёта патрульной авиации «Посейдон» ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщило Минобороны России.

Виталий Тимкив/РИА Новости МиГ-29

Отмечается, что средства контроля воздушного пространства обнаружили в небе над Баренцевым морем приближающуюся к российской границе воздушную цель.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — говорится в сообщении.

Экипаж МиГ-29 определил воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» норвежских ВВС, который при приближении российского истребителя развернулся от государственной границы.

«Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — подчёркивается в сообщении.

Также указывается, что полёт Миг-29 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с иностранным самолётом.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа российский истребитель МиГ-29 поднимался на перехват норвежского самолёта над водами Баренцева моря. Нарушения государственной границы допущено не было.

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