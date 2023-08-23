Бухарест, 23 августа, 2023, 14:21 — ИА Регнум. В небе над Румынией и над акваторией Чёрного моря зафиксировали рекордное количество самолётов-шпионов Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 23 августа сообщило румынское издание Adevarul.

Peter Kneffel/Global Look Press

«Рекорд [по количеству] самолётов-шпионов союзников в небе Румынии и над Чёрным морем. Это продолжается уже давно, но вчерашний день (22 августа — прим. ред.) стал рекордным для таких полётов», — говорится в статье.

Отмечается, что в это число вошли два самолёта Boeing E-3 Sentry Воздушно-десантных сил раннего предупреждения и управления (AWACS) НАТО и самолёт альянса Boeing KC-135R Stratotanker.

Над дельтой Дуная и Чёрным морем также долго летал разведывательный самолёт американских ВМС Lockheed EP-3E Aries II, а также Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, на первый взгляд похожий на обычный бизнес-джет.

По данным Adevarul, последний оборудован массой датчиков и компьютеров, которые способны перехватывать и расшифровывать сообщения противника на расстоянии сотен километров. Самолётом владеет частная компания, и на его борту нет американских военных, однако эксперты Пентагона имеют доступ к его датчикам через спутник и получают данные с них в режиме реального времени.

Также над черноморскими водами пролетел и мощный американский беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, оборудованный множеством электрооптических и инфракрасных датчиков и высокоточным радаром, способный за день наблюдать за территорией размером с Южную Корею или Исландию.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа президент России Владимир Путин заявил, что НАТО продолжает наращивать свой потенциал, для чего использует военные и невоенные средства давления. Глава государства уточнил, что альянс также делает попытки перенести военное противостояние в космическое и информационное пространство.

До этого президент отмечал, что НАТО втягивается в украинский конфликт, поставляя Киеву всё более тяжёлые виды оружия. Путин подчеркнул, что американские истребители F-16, в случае получения их ВСУ, будут гореть так же, как сейчас горят западные танки и бронемашины ВСУ.