Москва, 24 августа, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал вопрос о единой валюте БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) очень сложным.

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«Вопрос единой расчётной валюты БРИКС очень сложный, но будем двигаться в этом направлении», — сказал Путин.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что лидеры БРИКС считают, что настал момент для использования местных валют. Он отметил, что лидеры стран объединения дали задания минфинам и ЦБ своих стран изучить данный вопрос. Он отметил готовность стран использовать возможности по улучшению стабильности, надежности и справедливости глобальной финансовой архитектуры.

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Страны БРИКС ищут альтернативу американскому доллару, чтобы исключить его невыгодное доминирование в бедных странах.

Саммит БРИКС проходит 22–24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР.