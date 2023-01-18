Кейптаун, 18 января, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Страны БРИКС ищут альтернативу американскому доллару для платежей, поскольку для бедных стран доминирование этой валюты невыгодно, заявила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.

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«Мы всегда были обеспокоены доминированием доллара, и нам нужно искать этому альтернативу, это одна из причин, по которой мы создали Новый банк развития БРИКС», — сказала она в интервью РИА Новости.

По ее словам, действующие в настоящее время системы, как правило, отдают предпочтение очень богатым странам.

«Это проблема для таких стран, как мы, которые должны производить платежи в долларах, которые стоят намного дороже с точки зрения наших валют», — заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря глава администрации южноафриканского города Дурбан Муса Мбхеле заявил, что Россия всегда была другом для ЮАР, а после создания БРИКС сотрудничество двух стран лишь усилилось. Кроме того, он заявил о необходимости создать зону свободной торговли внутри БРИКС.

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