Кейптаун, 24 августа, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Лидеры БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) считают, что настал момент для использования местных валют, альтернативных платежных систем. Об этом 24 августа заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Li Yahui/Global Look Press

«Мы отметили, что существует глобальное движение к использованию местных валют в качестве альтернативы финансовых расчетов и альтернативных платежных систем», — сказал президент.

Рамафоса отметил готовность стран БРИКС использовать возможности по улучшению стабильности, надежности и справедливости глобальной финансовой архитектуры.

Как уточнил президент, лидеры объединения дали задания Минфинам и ЦБ своих стран рассмотреть возможность запуска платежных инструментов и платформ на основе нацвалют.

Президент России Владимир Путин 23 августа призвал входящие в БРИКС страны расширять расчёты в национальных валютах, а также межбанковскую кооперацию.

Страны БРИКС ищут альтернативу американскому доллару, чтобы исключить его невыгодное доминирование в бедных странах. Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что этот вопрос стал одной из причин создания Нового банка развития БРИКС.

Саммит БРИКС проходит 22–24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР) под председательством ЮАР.