Москва, 24 августа, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Во втором квартале текущего года российские банки отразили почти в 2,5 раза больше атак кибермошенников на счета клиентов, чем в январе–марте ― 6,5 млн атак против 2,7 млн кварталом ранее. Это следует из обзора отчётности Центробанка РФ об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств.

Дарья Антонова ИА REGNUM

В результате злоумышленники не смогли похитить 911 млрд рублей. В Банке России добавила, что в апреле ― июне аферисты совершили 279,7 тыс. операций без согласия клиентов на сумму 3,6 млрд рублей.

«Размер ущерба по операциям без согласия сократился на 6% по сравнению со средним значением за предшествующие четыре квартала, хотя количество таких операций увеличилось на 28,5%», ― отмечено в материалах регулятора.

В ЦБ заявили, что активность телефонных мошенников возросла. Чаще всего злоумышленники звонят от имени лжесотрудников Центробанка или якобы работников финансовых организаций. Регулятор инициировал блокировку 276,8 тыс. телефонных номеров, которые использовались для обмана людей.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня Банк России впервые обнародовал информацию о попытках мошенников похитить деньги у граждан. Согласно обзору регулятора, кредитные организации в январе–марте 2023 года отразили 2,7 млн атак кибермошенников на счета клиентов и таким образом предотвратили хищения на 712 млрд рублей.

При этом злоумышленникам удалось провести 252,1 тыс. операций без согласия клиентов, их объём составил 4,5 млрд рублей. В ЦБ отметили, что больше всего денег злоумышленники похитили через переводы с помощью онлайн-банкинга, в том числе это были заёмные средства.

В МВД России предложили ввести уголовные наказание для тех, кто использует банковские карты или предоставляет доступ к ним, помогая мошенникам похищать деньги. Речь идёт о так называемых дропперах (физических или юридических лицах, на счета которых выводятся украденные аферистами деньги).