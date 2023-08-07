Москва, 7 августа, 2023, 07:41 — ИА Регнум. Ввести уголовные наказание для тех, кто использует банковские карты или предоставляет доступ к ним, помогая мошенникам похищать деньги, предложили в МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

Законопроектом предлагается ввести в УК РФ статью 187.1, предусматривающую уголовную ответственность лиц за передачу, приобретение, использование электронного средства платежа или предоставление доступа к нему, за исключением случаев, когда действия, совершаемые с электронным средством платежа, осуществляются в законных интересах держателя данного электронного средства платежа. Об этом говорится в письме заместителя министра — начальника следственного департамента МВД РФ Сергея Лебедева сенатору Артёму Шейкину, передаёт РИА Новости.

Доработанный проект отправлен на согласование в федеральные органы власти 20 июля 2023 года.

По словам сенатора, заместителя председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артёма Шейкина, в 2022 году телефонные мошенники похитили более 14 млрд рублей, а в 2023 году в сутки происходит 8,6 млн попыток телефонного мошенничества. Во всех реализованных преступлениях участвуют так называемые дропперы (физические или юридические лиц, на счета которых выводятся украденные мошенниками деньги). Именно для них предусмотрено наказание предлагаемой статьёй УК РФ.

Шейкин пояснил, что именно дропы участвуют во всех схемах незаконного обналичивания. Сначала дроппер предоставляет данные своей банковской карты. После перевода средств, добытых преступными способами, при помощи банковских карт преступники обналичивают сумму в банкомате либо переводят средства на иные счета банковских карт или электронные кошельки.

Если перекрыть дропперам вывод похищенных средств, им станет гораздо сложнее совершать мошенничество, убеждён сенатор.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки проверять все переводы физлиц на мошенничество и приостанавливать подозрительные операции на два дня. Банки должны проверять поступление денежных средств на признаки мошенничества и возвращать клиентам похищенные средства, если операции совершили без их согласия. Сроки возмещения средств составят до 30 дней после получения заявления клиента, в случае трансграничного перевода — в течение 60 дней.