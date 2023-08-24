Каменка-Днепровская, Запорожская область, 24 августа, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Житель города Каменки-Днепровской Запорожской области получил ранение при атаке беспилотника ВСУ 24 августа.

Иван Шилов ИА Регнум

Украинская армия атаковала жилой район Каменки-Днепровской в восемь утра. В сторону города ВСУ направили ударный беспилотник.

Прилёт зафиксирован в одном из зданий. Прогремел взрыв, за которым последовал пожар, сообщило РИА Новости. К настоящему моменту известно, что один человек получил ранение.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа ВСУ в Запорожской области нанесли удар по жилому району город Токмака. Ракета ударила по жилому дому на улице Володарского, разрушив здание.

24 августа Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать при помощи беспилотников два российских региона — Брянскую и Калужскую области. Об обстреле Брянской области со стороны ВСУ сегодня утром также сообщил губернатор Александр Богомаз.