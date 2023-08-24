Брянск, 24 августа, 2023, 06:13 — ИА Регнум. В ночь на 24 августа российские военнослужащие пресекли попытку украинской стороны организовать террористические атаки при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолётного типа», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что два беспилотника были сбиты силами противовоздушной обороны в Брянской области, ещё один — над территорией Калужской области.

Как передавало ИА Регнум, днём 23 августа в небе над Калужской областью силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника. По словам губернатора региона Владислава Шапши, БПЛА были уничтожены вблизи посёлка Шайковка. Он подчеркнул, что в результате этого никто не пострадал.