Трубчевский район, Брянская область, 24 августа, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Украинская армия обстреляла 24 августа посёлок Белая Берёзка в Брянской области, написал глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«ВСУ обстреляли посёлок Белая Берёзка, — сообщил Богомаз. — Пострадавших нет».

Губернатор сообщил, что в Белой Берёзке после обстрела нарушилось энергоснабжение. В посёлке работают оперативные и экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 23 августа Минобороны распространило информацию о попытке ВСУ атаковать беспилотниками Брянскую область. Два украинских дрона обнаружили и уничтожили средствами ПВО.

Кроме того, системы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Калужской области. В ночь на 22 августа ВСУ также безуспешно попытались атаковать Брянскую область двумя дронами.