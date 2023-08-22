Москва, 22 августа, 2023, 04:01 — ИА Регнум. Попытка Киева осуществить террористическую атаку беспилотниками на территории Брянской и Московской областей успешно пресечена российскими войсками. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

По данным военного ведомства, два беспилотных летательных аппарата были обнаружены средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Брянской области и подавлены комплексами РЭБ.

Ещё два беспилотника обнаружены и уничтожены силами ПВО над территорией Московской области.

Пострадавших в результате пресечённых террористических атак нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о двух беспилотниках, сбитых силами ПВО на подлёте к городу в ночь на 22 августа. Ударные беспилотники сбиты в районе Красногорска и Часцов, на места выехали спецслужбы.

Также сообщалось о приостановке работы трёх московских международных аэропортов: Внуково, Домодедово и Шереметьево. Причины закрытия воздушных гаваней не назывались.