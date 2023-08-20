Лондон, 20 августа, 2023, 06:46 — ИА Регнум. Военно-политический блок больше не верит в победу Украины над Россией, её намерены «продать», считает обозреватель газеты The Telegraph британский полковник в отставке Ричард Кемп.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В своей статье он упомянул о выступлении в Норвегии главы канцелярии генерального секретаря альянса Стиана Йенсена, который заявил, что для мирного соглашения в обмен на членство в НАТО Киеву предлагается отказаться от части территорий в пользу Москвы.

Эти высказывания в альянсе отражают реальные планы Запада в отношении Украины, которую они намерены «подешевле продать» и по возможности в ближайшее время, добавил обозреватель.

По прошествии двух лет после выхода из Афганистана Запад снова стоит на пороге признания поражения, заключил Кемп.

Как сообщало ИА Регнум, контрнаступление украинской армии не провалилось, да и высказывания некоторых аналитиков со временем становятся оптимистичнее, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, аналитикам следует осторожнее выдвигать свои прогнозы и предсказания. Украине доказывать ничего не надо, она нуждается лишь в долгосрочных возможностях для достижения результатов в краткосрочной перспективе.

По словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, поражение Запада в украинском конфликте неизбежно, потому что для него это чужая война, в которой гибнут чужие люди, для России же это война за самосохранение. Спустя некоторое время западные элиты начнут умолять Россию о переговорах, но такие переговоры должны начаться не раньше, чем будут выполнены все задачи специальной военной операции, сказал он.

Ещё в июне 2023 года бывший разведчик Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер отмечал, что победа России над Западом в конфликте на территории Украины неизбежна, так как для неё это борьба не на жизнь, а на смерть и от этой борьбы зависит судьба страны, Запад же, в отличие от России, не готов платить за победу любую цену.