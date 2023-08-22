Киев, 23 августа, 2023, 01:05 — ИА Регнум. Главкома ВСУ Валерия Залужного обвинил в провале наступательной операции украинской армии президент Украины Владимир Зеленский. Такое заявление сделал 22 августа экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Залужный

«Хотя Залужный всё еще управляет войсками, Зеленский раскритиковал его и обвинил в том, что украинская армия потерпела неудачу в этом контрнаступлении», — заявил Джонсон.

Эксперт указал, что о разгроме ВСУ можно судить и по решению властей не пускать представителей мировых СМИ на фронт, чтобы журналисты не смогли показать всем, насколько плохая ситуация сейчас на передовой и в каком тяжёлом положении находится украинская армия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер, потеря последних элитных резервов ВСУ, которые украинское командование задействовало на запорожском направлении, приведёт к обвалу фронта.

По мнению Риттера, украинское контрнаступление не достигло ни одной цели, а лишь привело к гибели более 45 тысяч военных. По словам Риттера, после потери последних элитных подразделений ВСУ фронт начнёт рушиться.