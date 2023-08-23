Лондон, 23 августа, 2023, 06:11 — ИА Регнум. Нехватка личного состава в Вооруженных силах Украины (ВСУ) на поле боя может однажды стать «фатальной» для Киева и привести к его поражению в конфликте с Россией. Такое мнение выразил эксперт лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк в статье, опубликованной 22 августа в газете The Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как пояснил Кларк, такая перспектива вполне реальна для Киева, если ВСУ не удастся добиться успеха в контрнаступлении, которое ведётся с июня. Эксперт указал, что с наступлением осени распутица станет препятствием для наступления обеих сторон, но это лишь сыграет на руку российской армии, которая получит передышку и усилит оборонительные рубежи.

«Если Киев не сможет преодолеть российские [оборонительные] линии сейчас, он, возможно, никогда не сможет сделать этого. Если у него не останется мужчин, которые хотят призваться на службу, Запад не сможет помочь», — полагает Кларк.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как указал обозреватель Джонстон Хервуд в статье для журнала American Thinker, провал контрнаступления ВСУ заставит Запад требовать от президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры с Россией. Отказ украинского лидера от диалога может привести к «совершенно непредсказуемым» последствиям.

В свою очередь, эксперт лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк выразил мнение, что в случае провального контрнаступления ВСУ Украина и её союзники на Западе вынужденно пойдут на территориальные уступки Москве, что станет для них сокрушительным поражением.